Ciclismo, la tappa finale della Coppi-Bartali in scena a Serravalle

Serravalle è pronto ad ospitare la quinta ed ultima tappa della 38° edizione dalla Coppi-Bartali, la corsa ciclistica che vede al via i migliori ciclisti del panorama nazionale ed internazionale in programma il 25 e 26 marzo. Un evento reso possibile grazie all'impegno economico e fattivo dell'amministrazione comunale che si è subito resa disponibile per la realizzazione della corsa.

Il Comune, infatti, ha da subito accolto l'invito del comitato per organizzare una manifestazione che per il territorio ha un duplice significato. Il primo è legato al ricordo di Franco Ballerini a cui è dedicata la tappa e l'amministrazione non poteva rimanere insensibile di fronte alla possibilità di onorare al meglio la memoria del grande campione. Il secondo riguarda l'importanza della corsa e la ricaduta a livello di immagine e di sviluppo turistico ed economico per tutto il territorio.

"E' motivo di grande orgoglio ospitare nel nostro Comune la quinta ed ultima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2022 giunta alla sua 38° edizione - afferma il sindaco, Piero Lunardi - Una corsa professionistica che vanta nel suo albo d'oro i più grandi nomi del ciclismo nazionale ed internazionale. Per la nostra comunità quest'anno la corsa avrà un significato molto particolare perché è dedicata al ricordo di Franco Ballerini, campionissimo del ciclismo prima come corridore e poi come commissario tecnico della Nazionale, persona splendida che vive nel cuore di tutti noi. Una soddisfazione personale resa ancora più grande dal passaggio della corsa, che ho fortemente voluto, per la prima volta dentro l'antico borgo medioevale di Serravalle paese che farà da splendida cornice alla carovana dei corridori.

L’amministrazione si è da subito impegnata a collaborare col comitato per l’organizzazione dell’evento che si propone come una grande occasione per lo sport, per il turismo, per il commercio. Tutto il Comune è mobilitato nell’attesa di questa grande manifestazione che porterà alla ribalta le nostre bellezze e le nostre ricchezze”