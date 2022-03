Consiglio comunale Cerreto Guidi, si parla di cimiteri e rigenerazione urbana

È convocato per sabato 26 marzo alle ore 10,15, nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi.

Sono quattro gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Approvazione convenzione, ex. Art 30 del D.LGS. N.267/2000 e S.M.I, ai fini della partecipazione al bando per investimenti in progetti di rigenerazione urbana del territorio di cui all’ART.1, Comma 42 della Legge 27.12.2019 N.160 –Legge 30.12.2021 N.234 commi 534-542;

3. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto sugli interventi di manutenzione previsti nel Cimitero di Cerreto Guidi e nel Cimitero di San Zio;

4. O.D.G presentato dal Gruppo Consiliare Partito Democratico sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

