Convocato il Consiglio comunale di San Miniato, all'ordine del giorno turismo e bilancio

Il Consiglio comunale di San Miniato è convocato in modalità mista (telematica e in presenza) per giovedì 24 marzo 2022 alle ore 17:30.

La seduta consiliare è pubblica, ma sarà visibile esclusivamente attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.

Sarà trattato il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Risposta ad interpellanza presentata il 03.02.2022 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Mostra tartufo 2022”.

3. Documento Unico di Programmazione 2022-2024. Variazione n. 2. (Segretario Generale) Immediatamente eseguibile

4. Riconoscimento del debito fuori bilancio per sentenza del Giudice di Pace n. 187/2021, esecutiva, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000. (Settore Affari Istituzionali e Legali) Immediatamente eseguibile

5. Bilancio di Previsione 2022-2024. Variazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) Immediatamente eseguibile

6. Approvazione schema di convenzione fra i comuni di Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, San Miniato e Santa Croce sull’Arno per l’esercizio associato delle funzioni in materia di promozione turistica, nonché per la manutenzione ordinaria dei tratti della via Francigena Toscana ricadenti sui loro territori, sotto la denominazione di Aggregazione Centro Sud della via Francigena Toscana. (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà) Immediatamente eseguibile

7. Alienazione di tratto di strada vicinale pubblica denominata “Via Maleterre II” località San Donato. Sdemanializzazione tratto e cessione di area pubblica. Approvazione. (Settore Servizi Tecnici) Immediatamente eseguibile

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa