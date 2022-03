Corsi di nuoto e calcio per i bambini ucraini, Uisp Firenze scende in campo

La Uisp Unione Italiana Sport Pertutti apre le porte dei suoi impianti ai profughi ucraini minorenni. Il comitato di Firenze ha raccolto immediatamente l’appello lanciato dagli assessori Cosimo Guccione e Sara Funaro per consentire ai bambini e ai ragazzi in fuga dalla guerra di poter continuare a fare sport o iniziare una nuova attività.

La Uisp ha subito messo a disposizione le piscine Costolina e Le Pavoniere (quest’ultima per la balneazione estiva) e il centro sportivo Niccolò Galli-La Trave per consentire la partecipazione ai corsi dei profughi ucraini minorenni.

Palazzo Vecchio sta infatti portando avanti un articolato progetto di accoglienza, anche sportiva per chi ha trovato asilo a Firenze dopo essere stato costretto a lasciare l’Ucraina a causa del conflitto.

“Ritengo che lo sport sia un mezzo formidabile di integrazione e per questo abbiamo deciso di mettere subito a disposizione le strutture sportive della Uisp per l’iniziativa lanciata dal Comune di Firenze”

sottolinea il presidente di Uisp Firenze Marco Ceccantini.

I bambini e ragazzi ucraini che vorranno partecipare ai corsi sportivi della Uisp riceveranno il materiale necessario alla frequenza delle attività. Uisp Firenze offre corsi di nuoto alla Costolina e alle Pavoniere e posti alla scuola calcio del centro sportivo Niccolò Galli-La Trave.

Fonte: Ufficio Stampa