Da Vinci Tribute 2022, manca poco al raduno automobilistico dell'Empolese Valdelsa

Il 26 Marzo finalmente il via al Da Vinci Tribute 2022, raduno emozionale per appassionati d’arte, automobilismo e natura riservato a Classic Cars, Youngtimer e Supercar.

Partenza fissata a Vinci, in Piazza della Libertà, per Sabato 26 Marzo, alle ore 10:00. Le vetture poi, seguendo le orme del giovane Leonardo da Vinci, attraverseranno Anchiano, luogo natio del Genio e Montevettolini, protagonista di uno dei disegni più antichi del Maestro, per poi raggiungere Torre di Belvedere e Villa Bardini a Firenze, nel tardo pomeriggio.

La manifestazione proseguirà il giorno successivo attraverso il Chianti fino a Cerreto Guidi, dove si svolgerà il pranzo finale.

Nel mentre è prevista una sosta in Piazza Gramsci a Castelfiorentino, famosa per la forma che ricorda il Giglio fiorentino che ne sancisce il profondo legame con la città di Firenze.

Protagoniste dell’evento saranno le Opere d’Auto, vetture che, per il loro valore simbolico, culturale e industriale rappresentano una vera e propria opera d’arte.

La manifestazione sarà inoltre seguita da alcuni volontari della Misericordia di Empoli, con il fine di sostenere la raccolta umanitaria a favore del popolo ucraino.

Un ringraziamento speciale ai Partner: Gruppo Sigel, Tenuta Marliana, Adrenaline24h, Victorious, Gentlmen Driver TV, Cabel Leasing, Banca Cambiano, Kon, System Line, Berni Arredamenti, Poggiotondo Wines, VL Racing & Classic Cars e ai Comuni di Vinci, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Monsummano Terme.

Fonte: Ufficio Stampa