Falsi vaccini e green pass, ai domiciliari un medico di famiglia

Finisce agli arresti domiciliari un medico di medicina generale che avrebbe predisposto falsi certificati anticovid-19 per vaccini mai avvenuti, inserendo nel sistema informatico della Regione Toscana dati falsi per ottenere il Green Pass. I carabinieri del Nas di Firenze hanno agito su ordinanza del gip, le ipotesi di reato sono falso ideologico del pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso con 35 indagati oltre a peculato, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, rifiuto d'atti d'ufficio e addirittura violenza privata.

Alcune persone avrebbero avuto il vaccino senza che nella siringa ci fosse il vaccino Pfizer, addirittura a loro insaputa e contro la loro volontà. Sono state sequestrate dunque 38 certificazioni green pass ritenute false. Le indagini vanno avanti.