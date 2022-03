Federalberghi Siena, continuano le appuntamenti di aggiornamento

Continuano gli appuntamenti di formazione e aggiornamento degli albergatori associati a Federalberghi Siena e provincia. Si terrà a questo proposito, venerdì alle 15 presso l’Hotel Athena a Siena, l’evento organizzato in collaborazione con Federalberghi Confcommercio Siena e provincia, che vuole fare il punto sull’Hotel distribution e sul futuro dell’Hotel marketing.

“Hotel Distribution 2050, (Pre)visioni sul futuro dell’Hotel marketing e distribuzione Alberghiera” è il titolo dell’intervento che terr, Simone Puorto, giornalista specializzato in travel tech, consulente di gruppi alberghieri europei, autore di quattro best seller sull'hotel marketing, scrittore per i principali blog di settore, docente alla Les Roches e alla LUISS.

“Essere all’avanguardia nelle tecnologie diventa in questo momento di crisi e grande competitività delle mete, che hanno attivato i corridoi turistici, obbligatorio - dice la presidente di Federalberghi Siena e provincia Rossella Lezzi - Gli albergatori di Siena e provincia continuano ad impegnarsi nel loro percorso di formazione per mantenere l’alto standard di professionalità certificato dalle classifiche di rinomate testate economiche nazionali”.

Simone Puorto, general manager per una catena di boutique hotel italiana, si definisce "Futurista Rinascimentale” vive e lavora tra Roma e Parigi. “La tecnologia che aiuta – fa notare Puorto - ci fa sentire finalmente liberi da compiti complessi e non scalabili, consentendoci di tornare all’essenza della nostra professione, di prenderci cura dei clienti.

Una tecnologia amica, dalle mille sfaccettature. che ci accompagna nel nostro viaggio quotidiano”. “Argomenti come tecnologia e intelligenza artificiale - continua Puerto- sono spesso citati fuori contesto sia dai media, in libri generalisti, sia durante le conferenze di settore. Non sorprende, quindi, che chi lavora nel settore del turismo non riesca a farsi un’idea chiara di questi concetti”.

L'evento è organizzato da "Play Hotel Next" e patrocinato da Federalberghi Confcommercio Siena e provincia. Per partecipare e informazioni si può contattare Luisella Bartali al numero 0577. 248811 o via mail a lbartali@federalberghisiena.it.

Fonte: Ufficio Stampa