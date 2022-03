Inaugurato il nuovo info point turistico di Bagno a Ripoli

È stato inaugurato stamani il primo ufficio di informazioni turistiche del Comune di Bagno a Ripoli. Il nuovo info-point trova casa nei locali del circolo Arci di Ponte a Niccheri in via dell’Antella 5, oggetto di una recente ristrutturazione, in una posizione strategica del territorio, al crocevia dei principali centri abitati.

A gestirlo sarà la Pro Loco per Bagno a Ripoli, che dal 2018 opera attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale e sociale a livello comunale. Nelle scorse settimane, la Pro Loco, con un bando di evidenza pubblica, ha selezionato tra decine di proponenti una figura professionale che presidierà il front office negli orari di apertura, fornendo ai visitatori informazioni utili e indicazioni.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Casini e dall’assessora al turismo Francesca Cellini. “Una ‘bussola’ per aiutare chi visita Bagno a Ripoli ad orientarsi al meglio tra le molte cose da fare e da vedere. E un nuovo strumento per dare linfa ed energie al settore turistico in una fase di aumento della domanda da parte di un turismo slow, sostenibile e strettamente collegato con le nostre bellezze naturalistiche. Tutto questo – hanno dichiarato – sarà il nuovo info point”.

L’info point sarà aperto con i seguenti orari: lunedì ore 10-13; giovedì 10-13, venerdì 15-18, sabato 10-18, domenica 10-13. Accanto all’incaricata di gestire il front office, l’info-point vedrà entrare in azione anche gli studenti dell’Isis Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli, che forniranno un supporto nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro. L'insegna dell'info point è stata realizzata dal writer ripolese Bruno Bemer, già vincitore del bando di street art indetto dal Comune alcuni anni fa per la realizzazione di un murale nella frazione capoluogo e premiato dal Comune l'estate scorsa nell'ambito del progetto "Giovani Talenti".

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa