La Misericordia di Borgo San Lorenzo festeggia 175 anni

175 anni a servizio dei cittadini di Borgo San Lorenzo e del Mugello. Questa l’importante ricorrenza celebrata domenica dalla Misericordia borghigiana, evento a cui ha portato il saluto dell’Amministrazione l’Assessora ai Servizi alla Persona Carlotta Tai. Una giornata importate che è stata l’occasione anche per celebrare la ricorrenza di San Sebastiano, svolta a suo tempo in modo ristretto causa covid, ma soprattutto durante la quale si è svolta l’inaugurazione del restauro della facciata dell’edificio che ospita la sede della Misericordia oltre che di una nuova ambulanza.

“Rinnovo gli auguri alla Confraternita della Misericordia di Borgo San Lorenzo – afferma l’Assessora- che in questi 175 anni è sempre stata a fianco dei cittadini e pronta a rispondere alle esigenze della comunità e che in questi ultimi due anni di pandemia ha, nonostante le difficoltà, moltiplicato gli sforzi per aiutare chi ha avuto bisogno“.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa