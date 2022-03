Liceo Il Pontormo al Dynamo Camp, un'esperienza unica di tirocinio

Per quest'anno scolastico si è deciso di diversificare la proposta dei PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) offrendo alle nostre classi quarte delle Scienze umane e del LES uno stage presso Dynamo Camp nel Comune di San Marcello Pistoiese.

Tale iniziativa è maturata nell'ottica di sensibilizzare i nostri ragazzi verso tematiche di stringente attualità in un momento in cui gli echi del conflitto armato in Ucraina si fanno sempre più vicini. Durante il tirocinio, vengono, infatti, proposte attività legate al piacere della condivisione di progetti e obiettivi, alla socializzazione, all'ascolto empatico, al sostegno verso chi è svantaggiato o meno fortunato.

Si parla anche di libertà, di espressione individuale, di emancipazione attraverso laboratori legati alla creatività e all'arte.

È un piccolo progetto, ma come un seme può germogliare, facendo in modo che i nostri giovani, adulti di domani, costruiscano un mondo migliore.

Fonte: Liceo 'Il Pontormo' di Empoli