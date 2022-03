Misericordia di San Miniato in viaggio verso l'Ucraina, Giglioli: "Grande cuore della nostra città"

Il sindaco Simone Giglioli ha voluto portare il suo saluto ai quattro volontari della Misericordia di San Miniato che sono partiti per Cracovia e Lublino, in Polonia, con un carico di alimenti, farmaci e beni di prima necessità destinati alla popolazione Ucraina. Tutto il materiale raccolto è stato catalogato e stoccato nelle scorse settimane, e adesso è pronto per essere distribuito. I nostri volontari, tutti dotati di patente C (per camion), si sono messi in cammino, assieme al coordinamento delle Misericordie empolesi, dotati di un furgone con carrello della Misericordia di San Miniato e un camion messo a disposizione dalla Federazione e Confederazione Nazionale delle Misericordie, a pieno carico, affrontando un lungo viaggio che si concluderà tra quattro giorni.

"Voglio per prima cosa ringraziare gli Enti, le associazioni, i cittadini, le scuole e tutti coloro che hanno partecipato attivamente alla raccolta messa in campo dalle Misericordie di La Scala, Isola, La Serra, San Miniato e San Miniato Basso che nelle settimane scorse hanno raccolto il materiale nelle varie sedi, mettendosi a disposizione della cittadinanza con grande generosità e divenendo un punto di riferimento per la raccolta - dichiara il sindaco Giglioli -. Oltre a loro voglio ringraziare le aziende del territorio (Scatolificio Saico, Sacchettificio Toscano, Pallets Bertini Massimiliano srl, CCN San Miniato, Pasticceria Brotini e CFS Prodotti Medicali) perché ciascuna di loro ha donato ciò che serviva, scatole in cartone, spazi nei magazzini e materiali vari, e un grazie all'impegno dei bambini e delle loro famiglie che, sotto il coordinamento dell'Istituto Comprensivo 'Sacchetti', sono riusciti ad ottenere uno straordinario risultato. Ancora una volta il grande cuore della nostra città si fa sentire, San Miniato risponde con enorme generosità anche alla guerra in Ucraina, così come ha fatto durante la pandemia, offrendo aiuto a chi ne ha bisogno e non tirandosi indietro di fronte alle difficoltà".

È possibile seguire il viaggio dei volontari sanminiatesi a questo link www.misericordiasanminiato.it/emergenzaucraina.htm

Al momento, visto il grande quantitativo di merce arrivata da tutta la Toscana, la raccolta è sospesa per consentire lo smaltimento.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa