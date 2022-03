Brindisi d'acqua con gli studenti al nuovo fontanello delle scuole di Certaldo

Un 'brindisi' con l'acqua del nuovo fontanello pubblico ubicato in piazza Pertini insieme agli studenti di alcune classi dell'Istituto comprensivo di Certaldo. Così l'amministrazione comunale di Certaldo ha deciso di celebrare la Giornata mondiale dell'acqua, celebrata in tutto il mondo il 22 marzo per richiamare l'attenzione pubblica sull'importanza della risorsa acqua e promuovere un consumo più responsabile e consapevole.

Nella mattina di oggi, martedì 22 marzo 2022, il sindaco Giacomo Cucini e la giunta hanno incontrato le alunne e gli alunni di due classi della scuola primaria "Masih" per un momento di sensibilizzazione sull'importanza dell'acqua, proprio di fronte alla nuova struttura, installata nei giorni scorsi anche per rispondere alle richieste dei cittadini, e attivata a partire da oggi per quanto riguarda l'erogazione di acqua di alta qualità. Si tratta del quarto fontanello presente sul territorio comunale di Certaldo, dopo quello di acqua potabile naturale in piazza d'Acquisto e quelli nelle frazioni di Fiano e Sciano.

Fornito, installato e manutenuto dall’azienda fiorentina Sidea Italia, presente all'inaugurazione con Lorando Ferracci, responsabile area istituzioni, il fontanello di piazza Pertini, come quelli installati nelle frazioni, erogherà, gratuitamente, acqua naturale e, gratuitamente per il primo mese dall'attivazione e in seguito a pagamento, acqua naturale refrigerata e acqua gassata.

"Con l'attivazione di questo nuovo fontanello - sottolinea il sindaco Giacomo Cucini - diamo una risposta concreta alle tante richieste dei cittadini che vivono in questa zona del territorio. Prendere l'acqua al fontanello significa per le famiglie abbattere i costi e significa per la comunità abbattere il consumo di bottiglie di plastica, con un importante beneficio anche in termini ambientali. Temi che abbiamo condiviso con studentesse e studenti presenti questa mattina con la consapevolezza che il no spreco e la tutela dell'ambiente siano 'materie' fondamentali da apprendere".

“Il fontanello che inauguriamo oggi si chiama AbbracciAmbiente e rende l’acqua dell’acquedotto, già buona e sicura, gradevole e di alta qualità, a scelta liscia e gassata - spiega Ferracci - Questo processo è reso possibile dalla 'naturizzazione®' dell’acqua che, utilizzando filtri in carbone vegetale di noce di cocco, e lampade UV del brevetto made in Italy di Sidea Italia, garantisce un abbattimento batteriologico fino al 99,999%. Un fontanello dunque 'green e smart' che rende inutile il ricorso alle bottiglie di plastica che inquinano l’ambiente e impoveriscono il nostro portafoglio".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa