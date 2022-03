Pietre d'inciampo a Pontorme, 4 pose per 4 deportati

Luigi e Guido Caponi, Angelo Casalini e Raoul Fontanelli, a loro memoria verranno incastonate le prossime quattro pietre d’inciampo.

La cerimonia si terrà giovedì 24 marzo 2022 in piazza Marchetti, a Pontorme, alle 9, per poi spostarsi per la posa a terra delle ‘pietre’ in Via Pontorme, Via del Cantone e Via San Carlo.

Alla celebrazione parteciperanno Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio Comunale con delega alla cultura della memoria, associazioni, cittadini, gli studenti delle scuole primarie Leonardo da Vinci, Carducci, Pontorme, che hanno fatto il percorso di formazione finanziato da Unicoop Firenze e alcune classi della scuola superiore ‘Ferraris’ ma soprattutto i familiari che vedranno ‘tornare’ a casa, dopo tanti anni, i loro cari.

La mattinata sarà accompagnata dalle note del Centro Attività Musicali.

Un ‘inciampo’ emotivo e mentale, che racconta la storia di una città, che si comincia a vedere con la posa delle ‘pietre’ in ricordo di Remo Burlon, Tommaso e Silvano Gasparri, Luigi Zingoni e Luigi Grandi, Gaetano Comunale e Luigi Gambassi, le ultime interrate in Via Chiarugi e Via Dainelli.

