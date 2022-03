Pisa sarà gemellata con la città ucraina di Mariupol

Pisa e Mariupol saranno gemellate. In apertura del Consiglio Comunale di questo pomeriggio, il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, ha annunciato di aver proposto al Sindaco di Pisa, Michele Conti, che ha accettato, che la nostra città sia gemellata con la città Ucraina di Muriopol.

"La guerra in Ucraina - ha detto Gennai nel suo intervento di questo pomeriggio - sembra inarrestabile. In tutto il mondo si stanno moltiplicando gli sforzi per arrivare il prima possibile al cessate il fuoco e firmare una pace duratura. Tra tutte le citta Ucraine quella più colpita sembra Mariupol. Mariupol è una città dell'Ucraina sudorientale. Al censimento del 2001 era la decima città del paese per popolazione. In segno di vicinanza e solidarietà, questa mattina, ho proposto al Sindaco di Pisa, Michele Conti, che ha accettato, di stringere il prima possibile un patto di gemellaggio con questa città così duramente colpita. Pisa e Mariupol legheranno così il proprio destino. Pisa non vuole girarsi dall’altra parte. Pisa - ha concluso Gennai - non starà a guardare".