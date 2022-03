Rigenerazione urbana, il progetto di Anci Toscana sbarca a Bilbao

Torna in primo piano il progetto europeo T-Factor sulla rigenerazione urbana, che si occupa in particolare dell’uso temporaneo nelle città di edifici e spazi abbandonati o in fase di ristrutturazione. Il progetto, coordinato da Anci Toscana, vede coinvolti 25 partner tra università, imprese e organizzazioni in 12 paesi diversi in Europa, Usa e Cina; recentemente ha pubblicato un importante report dove uno degli otto ‘casi scuola’ analizzati è quello della Manifattura Tabacchi di Firenze, modello di partnership pubblico-privato e di utilizzo innovativo e virtuoso di un grande complesso in via di recupero.

Ed è proprio il tema della “Governance collaborativa nella gestione dei progetti di rigenerazione urbana” al centro della due giorni che si terrà a Bilbao i prossimi 24 e 25 marzo, iniziativa organizzata da T-Factor a cui parteciperà attivamente anche una delegazione toscana: oltre ad Anci Toscana con il direttore Simone Gheri, ci saranno la Regione con l’assessore Stefano Baccelli, il Comune di Firenze con l’assessore Cecilia Del Re e il Comune di Prato con l‘assessore Valerio Barberis. Sarà una importante occasione per confrontarsi sulle buone pratiche sperimentate in varie città europee, con una visita al sito di rigenerazione urbana di Zorozaurre e incontri istituzionali per attivare possibili collaborazioni su pianificazione urbanistica, economia circolare, smart city e innovazione.

L'appuntamento di Bilbao sarà una nuova dimostrazione di come lavorare insieme ad idee innovative nei diversi paesi possa contribuire a scrivere il futuro delle città; d’altra parte è proprio questa la missione di T-Factor, progetto del programma Horizon: promuovere nuovi approcci alla rigenerazione urbana, concentrandosi sul ruolo chiave che gli usi temporanei possono svolgere nello scatenare aree urbane inclusive, sostenibili e fiorenti. Esattamente come alla Manifattura Tabacchi, dove in attesa della conclusione del grande progetto di recupero, l’utilizzo ‘nel frattempo' vede attività culturali, formative e commerciali, in un percorso che ha contribuito a dare una risposta ai bisogni dei cittadini e permesso alla città di aprirsi a nuove opportunità.

Fonte: Anci Toscana - Ufficio Stampa