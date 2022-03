Spid in Comune a Castelfranco, adesso si può attivare anche a Orentano

La Pubblica Amministrazione è sempre più digitale.

Molti servizi sono a disposizione nella versione online e per potervi accedere è necessaria l’attivazione di SPID: il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Si tratta di un’unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone che permette ai cittadini maggiorenni di accedere ai servizi online PA. Dal 28 febbraio 2021 SPID è diventato, insieme alla CIE (Carta Identità Elettronica) e alla TS-CNS (Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi) l’unico sistema per accedere a tali servizi.

L’utilizzo dello SPID è gratuito. E anche richiederne l’attivazione.

Per ottenere le proprie credenziali è possibile rivolgersi a uno degli Identity provider elencati su www.spid.gov.it (solo per alcune modalità di riconoscimento, come quella con webcam, potrebbe essere richiesto un pagamento). Oppure è possibile ottenere gratuitamente le credenziali SPID online e in altri punti di emissione sul territorio, tra cui il Comune di Castelfranco di Sotto.

Già da circa un anno è possibile avere un supporto nell’attivazione presso l’URP del Comune di Castelfranco di Sotto, adesso è stato attivato lo stesso servizio anche presso lo Sportello di Orentano.

Come ottenere SPID di LepidaID in Comune

I cittadini maggiorenni possono ottenere le proprie credenziali SPID anche presso l’URP del Comune di Castelfranco di Sotto oppure presso lo sportello di Orentano, grazie alla convenzione stipulata tra Regione Toscana e Lepida s.c.p.a. Per ottenere le credenziali, il cittadino che ha bisogno di un supporto può scegliere fra due modalità:

1) effettuare una pre-registrazione online (fortemente consigliata) sul sito di Lepida e riconoscimento “de visu” presso l’URP con abilitazione delle credenziali. Per effettuare la pre-registrazione online, occorre collegarsi al seguente link del sito di LepidaID leggendo attentamente le istruzioni e i passaggi richiesti (https://id.lepida.it/idm/app/#lepida-spid-come-averlo).

L'URP, per chi ne avesse bisogno, offre supporto telefonico al tel. 0571.487250 (dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì), per guidare l'utente alla pre-registrazione;

2) richiesta e abilitazione delle credenziali in modalità assistita: per questa modalità occorre prendere un appuntamento con l’URP e recarsi di persona allo sportello muniti della seguente documentazione:

- documento di identità valido;

- tessera sanitaria;

- un indirizzo email personale (che sarà utilizzato come nome utente);

- un numero di cellulare/smartphone.

Per prendere appuntamento per il riconoscimento “de visu” oppure per la procedura in modalità assistita contattare:

- l’URP a Castelfranco al numero 0571.487350, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30;

- lo sportello di Orentano al numero 0571.487332, dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Per ulteriori informazioni sull’uso delle credenziali SPID-LepidaID, fare riferimento a quanto pubblicato sul sito Lepida (https://id.lepida.it).

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa