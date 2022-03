Sputa al personale sanitario e danneggia il reparto: 34enne denunciato al Santa Chiara di Pisa

Ha dato in escandescenza in ospedale, sputando al personale e pretendendo di essere ricoverato. È successo questa notte al Santa Chiara di Pisa dove medici e infermieri presenti, si sono ritrovati ad affrontare l'aggressività di un uomo, fino all'arrivo della polizia. Manca poco all'una di notte quando sul posto interviene la squadra volanti, nel reparto psichiatrico. Qui il soggetto, identificato in un 34enne residente a Pisa ma originario di un'altra provincia, stava danneggiando alcune parti della struttura.

L'uomo, riportato alla calma dagli agenti, aveva lanciato dell'acqua contro il personale sanitario, per poi sputargli addosso. Secondo le ricostruzioni, il 34enne avrebbe accusato il personale di non aver attentamente esaminato la sua situazione clinica, e pretendeva di essere ricoverato nonostante fosse stata valutata l'assenza dei presupposti. Dopo aver aggredito i sanitari, l'uomo ha danneggiato la porta di accesso al reparto e alcuni suppellettili.

Al termine del sopralluogo per il 34enne è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato, ed è stato allontanato dalla struttura. Questa mattina però l'uomo si è ripresentato al Santa Chiara, ma le sue intenzioni sono state immediatamente bloccate da una guardia giurata in servizio di vigilanza all'ingresso, che lo ha allontanato ancora una volta dalla struttura.