Thurston Moore live a Prato, una serata con l'ex leader dei Sonic Youth

Cofondatore dei Sonic Youth e icona dell’alternative rock per eccellenza, Thurston Moore sarà in concerto, a capo del Thurston Moore Group, venerdì 10 giugno 2022 a Officina Giovani a Prato, nell’ambito dell’Off Tune Festival.

I biglietti (posto unico 22 euro, escluso diritto di prevendita) sono disponibili da oggi su www.dice.fm.

Thurston Moore è stato per trent’anni voce e chitarra dei Sonic Youth, band che più di ogni altra ha segnato lo sviluppo del rock alternativo americano come lo conosciamo oggi, fino a raggiungere, assieme alla notorietà mediatica, uno status di divi dell'immaginario alternativo. Ma la carriera di Thurston Moore è costellata anche da decine di collaborazioni – da Yoko Ono a John Zorn, da Bobby Gillespie a David Toop – pubblicazioni da solista, progetti e impegno per i diritti civili che ne fanno uno degli artisti più eclettici e ispirati in circolazione.

Sul palco pratese sarà affiancato da una rodata line-up: Debbie Googe (My Bloody Valentine) al basso, James Sedwards alla chitarra (Nought) e Jem Doulton alla batteria.

Dopo Dinosaur Jr (giovedì 9 giugno), Thurston Moore Group è il secondo grande nome dell'Off Tune Festival in programma dal 9 al 12 giugno a Prato.

Off Tune Festival è il progetto a cura di A-live, Santa Valvola Records e Ass. South Park, con la collaborazione del Comune di Prato e Officina Giovani: 4 giornate di musica e tanti eventi paralleli che invaderanno gli spazi dei cantieri culturali.

www.offtunefestival.it

