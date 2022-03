Torna AttivaMente a Carmignano, corso di pittura a chilometro zero

Dopo una lunghissima pausa, torna “AttivaMente", il progetto del Comune di Carmignano nato per mettere in circolo il talento a km zero, con iniziative gratuite ideate dai cittadini per i cittadini. Dopo lo stop forzato, dunque, ricomincia a piccoli passi con un corso di pittura organizzato dalla pittrice Daniela Orlandi di Seano che insegnerà a disegnare con varie tecniche a partire dal disegno a carboncino.

“Dal carboncino alla pittura” è infatti il titolo scelto dall’artista, che accoglierà gli aspiranti pittori alla Casa del popolo di Seano, ogni giovedi alle ore 21 a partire dal 7 aprile. Le lezioni dureranno un’ora e mezza e saranno otto. La prenotazione è obbligatoria al numero 348 277 3984

“Siamo felici che riprenda questa importante iniziativa che ormai da anni tiene viva la voglia di sapere e di creare dei nostri cittadini – spiega l’Assessore alla Cultura, Cristina Monni -. Ringrazio il gruppo di volontari che non si è mai arreso e ha, anche questa volta, saputo far ripartire il progetto, e ringrazio chi per studio o lavoro, passione o storie personali, ha scelto, sceglie e sceglierà di mettersi a disposizione per diffondere cultura”.

AttivaMente è un programma di mini-corsi o incontri rigorosamente gratuiti che abbracciano gli ambiti più vari: dalle attività pratiche alle discipline più teoriche, nell'ottica di sollecitare interessi diversi e dunque avvicinare più persone possibile. “La speranza è che torni a ospitare le decine di appuntamenti del pre-pandemia”, conclude Monni.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa