Use Rosa, attesi gli ultimi lampi di luce contro Campobasso

Tre giorni dopo la sconfitta di Costa Masnaga, la Scotti torna in campo con l’obiettivo di cercare di dare un ultimo segnale prima di un epilogo sempre più vicino e ormai difficile da evitare. Mercoledì nel recupero di una giornata saltata per il covid, alle 19 al Pala Sammontana arriva la Molisana Campobasso delle ex Chagas e Premasunac (quest’ultima, purtroppo, infortunata).

"Questo strano campionato ci propone una partita dietro l’altra a causa della pandemia – spiega coach Alessio Cioni – abbiamo poco tempo per recuperare dalla sfida di domenica e quindi cercheremo di presentarci al meglio. Affrontiamo una squadra sulla carta superiore e ce la giocheremo con la leggerezza con la quale affrontiamo da sempre queste gare. Sarà importante dare il massimo come facciamo sempre ed alla fine vedremo quale sarà il risultato".



Per l’Use Rosa si tratta della penultima partita in casa visto che alla fine del campionato mancano poi la trasferta di Venezia dopo la sosta, il recupero di San Martino di Lupari e il match interno con Ragusa. La situazione è ormai quasi del tutto compromessa, ma siamo certi che anche in questa sfida particolarmente difficile le biancorosse cercheranno di dare il massimo.

La gara sarà arbitrata da Costa di Livorno, Lupelli di Aprilia e Tommasi di Palestrina e, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lbf Tv.

Fonte: Use Basket Empoli