Vertenza Mondadori, sciopero e presidio a Firenze

Vertenza Mondadori, domani a Firenze alle 15 è in programma la riunione del tavolo in Regione con Comune, Slc Cgil, Rsu (in presenza) e azienda (in videoconferenza). Nell’occasione, i lavoratori e le lavoratrici saranno in sciopero con presidio in piazza Duomo davanti alla sede della Regione dalle 14:30.

Sempre in piazza Duomo, al termine dell’incontro (dove la Slc e la Rsu ribadiranno il no alla chiusura della sede Mondadori di Firenze e ai trasferimenti a Milano dei 37 lavoratori e lavoratrici “che mascherano 37 licenziamenti”), è prevista una assemblea del sindacato con lavoratrici e lavoratori.

Fonte: Ufficio Stampa