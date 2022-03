Workshop per valorizzare i luoghi della cultura insieme alle comunità locali

Ha preso il via oggi un importante percorso on line dedicato agli operatori della cultura, con l'obiettivo di confrontarsi e definire le modalità più innovative per valorizzare i luoghi culturali del territorio, con la diretta partecipazione delle comunità. Dieci incontri gratuiti aperti ad enti locali, operatori, responsabili museali, associazioni di settore, che si terranno fino al 7 aprile con la partecipazione di esperti, tecnici, accademici provenienti non solo toscani ma anche da Liguria, Sardegna e Francia.

Il workshop infatti è organizzato nell’ambito del progetto europeo Racine, di cui Anci Toscana è capofila, che esplora e valorizza il rapporto tra patrimonio culturale, comunità e aree periferiche nell’area transfrontaliera marittima italo-francese tra Toscana, Corsica, Liguria, Sardegna e Regione Sud francese. Una preziosa area di transizione tra il mare e l’entroterra, costellata di piccoli musei, custodi di storia e di tradizioni locali; luoghi della cultura che proprio come le radici di un albero, sono in grado di portare linfa vitale alle comunità che li ospitano e possono animare il sistema territoriale in cui sono inseriti.

Coordinato da ANCI Toscana, il progetto è co-finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 ed è animato da un partenariato pubblico formato da Regione Toscana, Regione Liguria, Regione Autonoma di Sardegna, Collectivitè de Corse, Unione dei Comuni del Golfo di Saint Tropez e Università di Sassari, con la collaborazione della Provincia di Lucca. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 17.

Fonte: Anci Toscana - Ufficio Stampa