A Montemurlo nuove strutture per lo sport con i fondi Pnrr. Progetti per 2,7 milioni di euro

Il Comune di Montemurlo investe con decisione sugli impianti sportivi per dare risposte alle sempre maggiori richieste di spazi da parte delle società sportive del territorio. Ammontano a 2,7 milioni di euro i progetti presentati dal Comune sui fondi del Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A Oste il Comune punta sull'ampliamento del palazzetto comunale dello sport di via del Pantano attraverso la realizzazione di una nuova palestra polivalente. Uno spazio aggiuntivo per consentire ai cittadini e alle associazioni sportive di usufruire di uno spazio dove svolgere sport anche al mattina, quando solitamente le palestre comunali sono impegnate con l'attività motoria delle scuole. Il progetto della nuova palestra ha un valore di 2,1 milioni di euro e occuperà la porzione di verde adiacente al palazzetto. La palestra avrà una dimensione regolamentare di 600 metri quadri, oltre ai servizi come spogliatoi, infermeria, bagni. Il nuovo edificio sarà ecosostenibile con il raggiungimento almeno della classe energetica A3: ad esempio, saranno utilizzati nella costruzione pannelli isolanti per evitare dispersioni di calore e mantenere così il comfort termico durante tutto l'anno. Le finiture utilizzeranno materiali di ultima generazione e sarà posta particolare attenzione all'illuminazione attraverso delle verifiche dell’irraggiamento solare nel corso delle varie stagioni. Le superfici dei pavimenti saranno realizzate in materiale sintetico per ragioni di salubrità e igiene. Oltre all’edificio è prevista una riqualificazione esterna che prevede il rifacimento con adattamento del parcheggio esistente e della strada di accesso, oltre alla creazione di una vasca di compensazione allagabile per mitigare il rischio idraulico della zona.

A Bagnolo il Comune, invece, punta alla manutenzione straordinaria, alla riqualificazione e al miglioramento sismico della palestra e degli spazi sportivi annessi alla scuola primaria Margherita Hack di via Micca. «Se i due progetti saranno finanziati, avremo la possibilità entro pochi anni di mettere a disposizione di associazioni e cittadini nuovi impianti sportivi - spiega il sindaco Simone Calamai – A Montemurlo il settore sportivi è in grande fermento e le richieste sono sempre numerose e in questo modo diamo una risposta concreta alla richiesta di spazi dove far crescere lo sport, ma anche dove stare insieme e migliorare il benessere fisico».Riqualificazione anche della grande gradinata esterna alla scuola. Il progetto ammonta a 600mila euro.I principali interventi sono legati alle opere di efficientamento energetico, adeguamento sismico e riqualificazione dell’area esterna. L’involucro esterno verrà completamente riqualificato attraverso la posa di un cappotto isolante. Saranno sostituiti tutti gli infissi con elementi a taglio termico ed anche sulla copertura verrà disposta una nuova coibentazione e disposto un nuovo strato di doppia guaina. Tra i vari lavori in programma saranno rifatti i servizi igienici, sostituiti i corpi illuminanti con nuove lampade al led e la tinteggiati gli ambienti interni. Inoltre, adeguamento dell’edificio alla normativa di prevenzione incendi e l’adattamento delle scale esterne poste ai lati delle scalinate esterne.Infine si prevede di creare un nuovo spazio per l’attività fisica posta tra il palco esterno e le gradinate, attrezzata per ospitare un campo da minibasket.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa