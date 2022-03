A Ponsacco un centro di formazione teatrale della Compagnia Semi Volanti

Venerdì 25 Marzo alle ore 18,30 taglio del nastro del nuovo spazio culturale della Compagnia Semi Volanti in cui si realizzeranno laboratori e corsi teatrali, percorsi di formazione, produzioni teatrali ed eventi culturali.

Lo spazio della compagnia attualmente ha attivi tre corsi teatrali per bambini, giovani e adulti.

In due anni di pandemia la Compagnia non si è mai fermata, investendo ogni risorsa in nuove produzioni teatrali e nella formazione, arrivando ad oggi a contare oltre trenta allievi dai 6 ai 60 anni.

Si tratta di una realtà molto attiva nel territorio, soprattutto in relazione al teatro sociale e al teatro per ragazzi.

“Avevamo bisogno di una sede stabile in cui poter organizzare la propria attività e, nonostante il periodo pessimo per ogni avventura, utopico diremmo per ciò che riguarda l’attività teatrale, i semi hanno continuato a volare e far germogliare nuove possibilità” - afferma la Presidente Eva Malacarne-“Grazie all’Amministrazione Comunale, alla Parrocchia e a Odeon Eventi per le collaborazioni intraprese che ci hanno permesso di portare in scena spettacoli teatrali, rassegne e matinèe per le scuole”.

Il nostro spazio ospita tutti i martedì pomeriggio anche il corso di Yoga per adulti a cura del Formatore Andrea De Peppo, fondatore dell’Ass. Intiminnesti. Le iscrizioni alle attività sono aperte. Per info semivolanti@gmail.com

La Compagnia in occasione dell’inaugurazione della scuola raccoglierà un contributo a favore dell’iniziativa volta a portare in Italia i civili che fuggono dalla guerra in Ucraina.

“Per l’Amministrazione è un piacere veder nascere una scuola di teatro in pieno centro storico, uno spazio che darà vita a nuove opportunità di aggregazione e socialità per grandi e piccoli” - afferma la Sindaca Francesca Brogi, che continua – “il teatro insegna a tutti, dai più piccoli ai più grandi, a sviluppare la fantasia e ad esternare le emozioni. Faccio il mio più grande in bocca al lupo a tutta la Compagnia”.

Il prossimo importante appuntamento della sarà Domenica 27 Marzo con L’ATTORE SOCIALE: il workshop di formazione teatrale condotto dal noto Regista Fabrizio Cassanelli.

Il workshop è un’opportunità per chi voglia sperimentare le proprie capacità espressive, di ascolto, di fiducia, di collaborazione e condivisione mosso da un'urgenza comune.

Dal 6 Aprile inizierà il Laboratorio fotografico RACCONTAMI UN SEGRETO condotto dal fotografo di scena Giacomo Saviozzi, in cui gli allievi potranno confrontarsi con la pratica del ritratto in relazione stretta con un attore in scena e quindi con un ‘personaggio’.

Fonte: Comune di Ponsacco