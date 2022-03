Torna Agricola a Castelfiorentino, torna l'amore per gli antichi mestieri e per la terra

Sarà un ritorno in grande spolvero, dopo uno stop forzato di due anni a causa della pandemia. Domenica 8 maggio torna a Castelfiorentino “Agricola”, festa dell’agricoltura e degli agricoltori, dove l’amore per la terra, la trasmissione dei “saperi” e la promozione dei prodotti di eccellenza dell’Empolese Valdelsa si fondono in maniera virtuosa, offrendo ai visitatori l’opportunità di trascorrere una giornata assaporando il meglio della produzione del territorio: tra antichi mestieri, spettacoli musicali e tanto altro ancora.



Promossa dal Comune di Castelfiorentino in collaborazione con l’”Associazione Agricoltori Castelfiorentino. Tradizione agricola e sviluppo” (Organizzazione Exponent), la festa sarà preceduta come in passato da un convegno per discutere dei problemi dell’agricoltura, insieme alle associazioni di categoria (Coldiretti, Cia). Location della manifestazione si conferma la zona sportiva di Castelfiorentino, che fin dal primo mattino sarà letteralmente invasa da una quarantina di espositori del settore agroalimentare e florovivaistico, con possibilità di degustare e acquistare numerosi prodotti tipici dell’area.



Di rilievo anche lo spazio dedicato alle macchine agricole, di nuova tecnologia e di uso quotidiano (un centinaio di mezzi) che immancabilmente – come ogni anno – saranno benedette dal parroco di Castelfiorentino, come pure quello riservato alla “fattoria degli animali” e agli antichi mestieri. Previste, come nelle edizioni passate, numerose attività di animazione.



Nell’ambito della manifestazione saranno infine esposti i risultati del progetto “L’Orto in cassetta” , che è ripreso quest’anno coinvolgendo oltre 150 alunni delle classi seconde dell’Istituto Comprensivo, i quali – sotto la guida degli adulti – hanno imparato a seminare e a mettere a dimora le piante, prendendosene cura fino al momento del raccolto. In tale occasione, l’Associazione Agricoltori Castelfiorentino consegnerà degli attestati alle classi che hanno partecipato al progetto.



L’ingresso ad “Agricola” è gratuito.



Per informazioni: www.comune.castelfiorentino.fi.it; Exponent: 0571.76303; www.exponent.it; info@exponent.it; Pagina Fb “Agricola”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa