Arrestato in Abruzzo il quinto componente di una banda di spacciatori di Prato

Personaggio di spicco del 'gruppo Tyson', una banda dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Prato, da circa due mesi aveva fatto perdere le proprie tracce. L'uomo, 38 anni, dopo 20 giorni di incessanti ricerche su tutto il territorio nazionale, è stato fermato dai carabinieri ieri pomeriggio ad Ortona, una cittadina dell’Abruzzo in Provincia di Chieti.

Lavorava saltuariamente come carpentiere nel campo dell’edilizia. Dopo l’arresto, espletate le formalità rito, il nordafricano e stato associato alla Casa Circondariale di Vasto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Prato titolare dell’inchiesta. Si presume che l'uomo, dopo l’esperienza pratese, abbandonati i suoi compagni, fosse intenzionato a “mettersi in proprio” organizzando in quella cittadina, a vocazione turistica, una sua piazza di spaccio.