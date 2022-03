Delitti del BarLume, casting per la nuova stagione di riprese all'Elba

Dieci edizioni de I Delitti del Barlume, la serie tv prodotta da Palomar e in onda su Sky tratta dai romanzi gialli di Marco Malvaldi. Questa estate si continuerà a girare a Marciana Marina (Isola d'Elba) e ancora una volta la produzione apre i casting per alcuni ruoli. Si precisa che non si cercano comparse. Ecco i ruoli, forniti da Toscana Film Commission.

Uomo, 30-40, Toscano (3 pose);

Uomo, 45-50, Toscano (2 pose);

Uomo, 50-60, Toscano (6 pose);

Donna, 45, Toscana (2 pose);

Donna, 50-55, Toscana (5 pose);

Donna, 60, Toscana (5 pose).

Gli interessati dovranno inviare, entro e non oltre il 31 marzo 2022, due foto (primo piano e figura intera) ed eventuale curriculum artistico, indicando data e luogo di nascita all’indirizzo db10.casting@gmail.com. Prevista retribuzione a norma di legge.

Per la ricerca di comparse, la produzione comunicherà più avanti un indirizzo di posta dedicato per l’invio delle candidature.