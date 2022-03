Un concerto per la pace e la legalità a Poggio a Caiano

In vicinanza della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, si svolgerà domenica 27 marzo l’ormai tradizionale concerto della Scuola di Musica L’Ottava Nota, promosso dalla Pro Loco di Carmignano in collaborazione con Libera coordinamento Prato e presidio comuni medicei e con il patrocinio e contributo dei comuni di Poggio a Caiano e Carmignano. Un appuntamento che si rinnova e che quest’anno si fa ancora più significativo vista la ricorrenza dei 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, due episodi che hanno cambiato radicalmente la storia e il contrasto alle organizzazioni criminali.

La Scuola di Musica dei comuni medicei si esibirà con il Coro e l’Orchestra delle Colline Medicee guidati dal maestro Nicola Innocenti e dal direttore Massimo Annibali, la direzione artistica e gli arrangiamenti sono curati da Alessandro Bernardi. Il concerto proporrà un ricco repertorio di brani appropriati, ispirati a diversi contesti storici, fra i quali alcune delle più belle colonne sonore composte da Ennio Morricone, due brani tratti dalla raccolta La Musica della Mafia, passando per classici di John Lennon come Imagine o le italiane Auschwitz di Francesco Guccini e I Cento Passi dei Modena City Ramblers, dedicata alla storia di Peppino Impastato.

Alla serata interverranno Don Andrea Bigalli, referente regionale di Libera, e Don Marco Natali per il coordinamento Libera di Prato.

“Da poco si è celebrata la giornata della memoria che invita tutti all’impegno - dichiara l'assessore alla cultura di Poggio a Caiano, Giacomo Mari – un’occasione di riflessione in onore di tutte le vittime innocenti delle mafie, di tutte quelle persone che hanno pagato con la vita il prezzo della giustizia e della legalità. Ricordare queste vite è un nostro dovere, come lo è partecipare attivamente alla lotta alla mafia, appoggiando chi ogni giorno rischia la vita per contrastarla. Questa memoria e questo impegno lo dobbiamo anche ai giovani perché il loro futuro sia libero dalla corruzione e dalla violenza del potere mafioso”.

“Siamo felici di tornare a collaborare per garantire questo importante momento di riflessione e commemorazione che passa attraverso la musica dei professori della Scuola di Musica del nostro territorio – aggiunge il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti -. Ribadire il no a tutte le mafie e coltivare la memoria di chi le ha combattute e ha donato la vita per la legalità è un dovere quotidiano”.

L’appuntamento è per domenica 27 marzo alle ore 17.00 presso il salone delle scuderie medicee di Poggio a Caiano. La prenotazione è obbligatoria presso la Pro Loco di Carmignano (055 871 2468, info@carmignanodivino.prato.it).

Il concerto sarà inoltre reso fruibile attraverso i canali social dei comuni.