Consiglio comunale Montaione, si parla di Francigena

Con la presente si comunica che il per il giorno Lunedì 28-03-2022 alle ore 21:30, in sessione straordinaria in prima convocazione presso la Sala consiliare "Mario Rossetti" è stato convocato il Consiglio comunale per la trattazione del seguente ordine del giorno.

- INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL TERRITORIO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 42 DELLA LEGGE 27.12.2019, N. 160 IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI VINCI, CERRETO GUIDI E MONTAIONE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 DEL T.U.E.L.

- ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI IN AMBITO EDUCATIVO-CULTURALE, AMBIENTALE E SOCIOASSISTENZIALE.

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER MONTAIONE ODV PER IL PERIODO

APRILE-DICEMBRE 2022

- DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI (ANNO 2022)

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASTELFIORENTINO, CASTELFRANCO DI SOTTO, FUCECCHIO, GAMBASSI TERME, MONTAIONE, SAN MINIATO E SANTA CROCE S. ARNO PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEI TRATTI DELLA VIA FRANCIGENA TOSCANA RICADENTI SUI LORO TERRITORI, SOTTO LA DENOMINAZIONE DI AGGREGAZIONE CENTRO SUD DELLA VIA FRANCIGENA TOSCANA.

- BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. APPROVAZIONE VARIAZIONI