'CuciAmo la pace', l'iniziativa a Cerreto Guidi

Il ritrovo è fissato per Sabato 2 aprile alle ore 10,30 in Piazza Vittorio Emanuele II, a Cerreto Guidi, dove verrà rilanciato il messaggio francescano di “Pace in terra agli uomini di buona volontà”.

L’Associazione Nazionale Città dei Presepi sarà a Cerreto Guidi per l’iniziativa “CuciAmo la pace” una marcia per la pace nel mondo, perché cessino tutte le guerre nel mondo e si sviluppi e si mantenga la fratellanza tra i popoli della terra.

All’iniziativa prenderanno parte i ragazzi delle scuole, le associazioni, i gruppi folcloristici, musicali e sportivi portando una testimonianza con la consegna del messaggio di pace illustrato e scritto su un lenzuolo.

Il lenzuolo sarà cucito insieme a tutti gli altri sulla piazza e srotolato per dare vita a un lunghissimo e compartecipato messaggio per la pace nel mondo.

Alle 12,00 è previsto l’arrivo della fiaccola proveniente dal Santuario francescano de La Verna, accompagnata dai presepisti. Dopo l’accensione del braciere della pace, si terranno interventi e testimonianze.

Per chi volesse arrivare camminando, compiendo un pellegrinaggio per la pace, il percorso sarà quello della Romea Strata che passa da Cerreto Guidi. I punti di partenza sono Fucecchio e Vinci.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Cerreto Guidi e le associazioni.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa