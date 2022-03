Tenta il furto nell'azienda in cui fa lo stage, denunciato

Un 30enne è stato denunciato per furto in un'azienda orafa di Cortona. A chiamare i carabinieri è stato il responsabile della ditta: dai controlli di routine al metal detector era emerso che il giovane, impiegato come stagista, aveva con sé 30 grammi di oro. Verosimilmente lo aveva nascosto per poi rivenderlo e incassare denaro. Il 30enne è stato trovato con l'oro all'interno del portafogli, messo dietro al badge di riconoscimento, ed è stato bloccato mentre tentava di andar via. L’oro rinvenuto è stato restituito al legittimo proprietario. Il 30enne è stato denunciato.