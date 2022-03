Drusilla Foer supporta Aisla Firenze: "Persone che aiutano persone"

Raffinatissima e sempre impegnata per chi ha bisogno. Abbiamo imparato ad amarla, video dopo video, adesso dobbiamo ringraziarla. Anche Drusilla Foer ha scelto di essere una “persona che aiuta persone”, supportando AISLA Firenze e non solo perché è diventata nostra socia. Nel video girato da Gianluca Gori, alias Drusilla Foer, e condiviso sui social Drusilla spiega in modo molto preciso cosa sia la SLA e per questo la ringraziamo dell’attenzione e del coraggio. “Chi ha tempo può aiutare le persone con SLA e le famiglie come volontario di AISLA Firenze, chi non ha tempo – scandisce Drusilla con il suo solito charme – può sostenere l’Associazione con una piccola quota per aiutare persone e famiglie”. Grazie Drusilla per aver scelto di essere una persona che aiuta persone.