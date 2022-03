Festa di Tesseramento Liberetà della Cgil Spi al circolo ARCI Pozzale: dibattito, apericena e teatro

Mercoledì 30 marzo si terrà la Festa di Tesseramento Liberetà della Cgil Spi al circolo ARCI Pozzale, in via Sottopoggio per San Donato. Dalle 17 si terrà il dibattito dal titolo 'Salute.Lavoro.Diritti'. Interverranno SILVANO PINI, Segretario SPI CGIL Empoli, VALENTINA TORRINI Assessore Welfare Sociale Comune di Empoli, NICOLA TANI Presidente Auser Filo d’Argento Empoli, DONATELLA GALGANI Segreteria Filcams CGIL Empoli, SILVIA MOZZORECCHI Segreteria SPI CGIL Firenze.

Dalle ore 19.30 si terrà un'apericena. Poi alle ore 21.30, la Compagnia teatrale 'La Gioconda' presenterà 'La cena dei cretini. Due atti comici di Francis Veber'.

Per prenotazioni:

SPI CGIL 0571 942138 / 942141

Auser Filo d'Argento 0571 711112