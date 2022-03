Foglio di via a Castelfranco per un 50enne trovato con la droga alle Cerbaie

La Divisione Anticrimine della polizia di Pisa nella sola giornata di ieri ha emesso le seguenti misure di prevenzione:

- Foglio di Via Obbligatorio e divieto di ritorno nel comune di Castelfranco di Sotto per anni due, nei confronti di un 50enne residente in provincia di Lucca, poiché a seguito di controllo su strada trovato in possesso di sostanza stupefacente in località Orentano, acquistato poco prima nei boschi delle Cerbaie;

- Foglio di Via Obbligatorio e divieto di ritorno nel comune di Pisa per un anno, nei confronti di un 18enne aretino, poiché resosi responsabile dei reati di invasione di terreni e molestia disturbo alle persone in occasione del tentato rave party a Calambrone dei mesi scorsi;

- Foglio di Via Obbligatorio e divieto di ritorno nel comune di Ponsacco per tre anni, nei confronti di un pregiudicato di Noto (SR) 19enne, poiché resosi responsabile del reato di tentata truffa in danno di un anziano del luogo commessa con il metodo cd “dello specchietto”;

- Avviso Orale, aggravato dal divieto di detenzione di materiali esplodenti e apparati ricetrasmittenti, nonché riproduzioni di armi ancorché giocattolo, nei confronti di un 36enne pisano, poiché resosi responsabile dei reati di lesioni personali e minaccia, commessi in danno della fidanzata.