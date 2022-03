Fucecchio Città degli Organi, concerto con Antonio Galanti

Ospite d'eccezione venerdì 25 marzo in occasione del concerto inaugurale del progetto “Fucecchio Città degli Organi”. Nell'Abbazia di San Salvatore, sul Poggio Salamartano, sarà invitato d’onore il Maestro Giuseppe Liberto, Direttore emerito della Cappella Musicale Pontificia Sistina. La sua arte compositiva, in ambito liturgico e sacro, oltre alle altre forme di composizione, avvalora ancora di più la nascita del progetto che intende valorizzare il patrimonio organistico della città attraverso concerti, giornate di studio e altre attività culturali. Il concerto inaugurale si terrà alle ore 21,30 e vedrà protagonista il maestro Antonio Galanti, organista e compositore con riconoscimenti internazionali, che eseguirà musiche con l'antico organo della chiesa.

“Voglio tributare un grande plauso – dichiara l'assessore alla cultura del Comune di Fucecchio, Daniele Cei – ai promotori del progetto “Fucecchio Città degli Organi”, un'iniziativa che valorizza un importante patrimonio storico e culturale, ma direi anche spirituale, della nostra città. E' con grande piacere che l'amministrazione comunale sostiene questa proposta così originale che si rivolge agli appassionati di musica e non solo. L'obiettivo è anche quello di rinnovare, soprattutto nei giovani, l'interesse per la pratica, oltre che per l'ascolto della musica e in particolare per avvicinarli alla musica organistica sacra".

Antonio Galanti, organista, compositore e pubblicista, studia al Conservatorio di Firenze con G. Sacchetti, M. Mochi e C. Prosperi. Si diploma in Pianoforte, Composizione, Strumentazione per banda, Musica corale e Organo, col massimo dei voti. All’Università di Pisa si laurea in Lettere, con lode, con tesi in Storia della musica. Consegue vari riconoscimenti, fra cui il Primo premio al VII Concours Suisse de l’Orgue, Svizzera, il Primo premio al XXXI Festival Musica Antiqua, Belgio, e il Terzo premio al XVIII International Edvard Grieg Competition for Composers, Norvegia. Insegna Organo alla Scuola di Musica “T. Mabellini” di Pistoia. Dopo la docenza di Organo e composizione organistica nei conservatori di Avellino, Cosenza, Udine e Sassari e Armonia contrappunto fuga e composizione al Conservatorio di Alessandria, dal 2017 è titolare di Composizione al Conservatorio di Firenze. Suona in Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, Malta, Belgio, Regno Unito, Germania, Polonia, Ucraina e Giordania. Pubblica cd, saggi, monografie, edizioni critiche e proprie composizioni. È ispettore ministeriale per gli organi storici nelle provincie di Pisa e Livorno. Cura la rubrica Recensioni musiche per il mensile «Suonare news».

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa