In carcere 33enne di Fucecchio dopo ripetute violazioni

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri di Fucecchio hanno arrestato un 33enne su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Pistoia, per inasprimento della misura cautelare degli arresti domiciliari che aveva già dallo scorso 21 febbraio.

L’uomo ha sulle spalle un procedimento penale per reati contro il patrimonio, in un primo momento aveva avuto l’obbligo di dimora in Fucecchio. A seguito delle successive violazioni lo scorso 21 febbraio sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Il 6 marzo l’uomo è stato denunciato per evasione, perché durante un controllo non è stato trovato dai militari della locale Stazione presso la sua abitazione. L’ennesima violazione ha portato il gip del Tribunale di Pistoia all’emissione di un aggravamento della misura. L’uomo è stato trasferito in carcere a Sollicciano.

Il procedimento penale nei confronti del 33enne è attualmente pendente in fase di indagini e l’effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo e non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in suo favore.