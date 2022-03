Incendio boschivo a Montespertoli. Nei pressi di Martignana, in località Torraccia, i vigili del fuoco del comando di Firenze stanno intervenendo per la vegetazione in fiamme. Sul posto anche squadre di volontari AIB gestiti dalla sala operativa della Regione Toscana e l'elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Cecina.