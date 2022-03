Incidente in A1 tra Firenze Sud e Incisa, 10 km di coda

Alle 10:20 circa , sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze sud e Incisa in direzione Roma, è stato risolto l’incidente avvenuto all’altezza del km 317,3 che ha visto coinvolte tre autovetture.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Al momento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 10 km di coda.

Agli utenti diretti verso Roma, si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Impruneta, proseguire sul Raccordo Siena-Bettolle e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.

