Keu, rete idrica lungo la 429 nella variazione del bilancio della Regione

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la prima variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022-24 della Regione con 23 voti favorevoli e 11 voti contrari. Approvati tre emendamenti della Giunta per un contributo all’Università di Firenze per un progetto di studio (risorse del Consiglio regionale); per un contributo per realizzazione di spazi di co-working (richiesta dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale); e uno per un contributo straordinario a favore del Comune di Empoli per interventi alla rete idrica in località Molin Nuovo e in via Piangrande.

Respinti emendamenti e tre ordini del giorno di Fratelli d’Italia (sulle borse di studio per il diritto allo studio universitario; per fondi straordinari all'agricoltura; sulla necessità di rivedere Piano investimenti in tempi rapidi).

Approvati anche, con 23 voti favorevoli e 13 contrari, gli interventi normativi collegati alla prima variazione.

“A mio parere questa proposta di legge è stata colorata eccessivamente, capisco il ruolo delle opposizioni, ma si tratta di modifiche tecniche, che non hanno alcun significato politico”. Così il presidente della Giunta regionale, Eugenio Giani, presentando gli emendamenti dell’esecutivo, approvati dall’Aula. In particolare Giani ha ricordato i lavori di allacciamento dell’acquedotto, nel Comune di Empoli, legati alla vicenda Keu, per un contributo regionale di 187mila euro, per andare incontro ai cittadini. Un altro intervento si riferisce all’aumento dei costi per completare il Ponte sul Serchio, in provincia di Lucca, definita “infrastruttura strategica e da non procrastinare”.

Infine, un altro emendamento riguarda il progetto, su richiesta dell’Università di Firenze, sulle microplastiche marine. Modifiche che l’Aula ha approvato, registrando nello specifico una presa di posizione del consigliere Alessandro Capecchi (FdI), sulla questione Keu: “a noi va bene, ma se si parla d’inquinamento, hanno diritto anche coloro che si trovano in situazioni analoghe; non ci sono Comuni con il fiocchino rosso. Voteremo a favore, ma da domani manderemo questo emendamento a tutti i Comuni della Toscana, interessati da fenomeni d’inquinamento, non solo potenziale”.

Il Consiglio regionale ha invece respinto gli emendamenti del gruppo Fratelli d’Italia, illustrati dal suo presidente Francesco Torselli: uno relativo alla riduzione dell’aumento dell’addizionale regionale Irpef, per la fascia di reddito superiore a 50mila euro, da 0,50 a 0,48 punti percentuale. “Se la maggioranza ha spiegato che si stratta di un aumento di poco conto, questo ritocco non sarà la fine del mondo”, ha sottolineato il consigliere. Gli altri emendamenti riguardavano il cumulo delle cariche: “Noi siamo contrari, ma se ciò dovesse avvenire, nel caso di specifiche professionalità del nominato politico, che non si faccia per motivi economici”. Da qui la proposta di legare gli emolumenti all’indennità del Presidente della Giunta, secondo una percentuale oscillante dal 20 al 30 per cento, attraverso una serie di proposte emendative.

Contenuto della variazione

Le modifiche al Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (approvato a dicembre scorso) prevede variazioni di stanziamenti di Entrata e Spesa per 920mila euro nel 2022, 450mila nel 2023 e 4milioni 500mila nel 2024. La variazione risponde all’esigenza di recepire disposizioni statali contenute nel Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), con una nuova articolazione degli scaglioni che passano da cinque, fino al 31 dicembre 2021, a quattro con decorrenza dal primo gennaio 2022.

La rideterminazione della manovra fiscale regionale mantiene sostanzialmente inalterata la pressione fiscale, fatta eccezione per un “modesto incremento del gettito tributario” stimato in 450mila euro, a decorrere dall’anno 2022.

La variazione prevede inoltre alcuni interventi aggiuntivi di Spesa tra cui:

- contributo straordinario riconosciuto alla Provincia di Lucca per garantire la realizzazione del ponte sul fiume Serchio per il collegamento stradale tra la SS 12 dell’Abetone e del Brennero e la SP 1 Francigena nel Comune di Lucca (3milioni 600mila euro stanziati sull’annualità 2014);

- contributi straordinari all'Azienda Usl Toscana centro (313mila euro per l’anno 2022) e al comune di Palazzuolo sul Senio (156mila euro per l’anno 2022) per la realizzazione di un nuovo presidio sociosanitario ai fini del trasferimento di attività e servizi sanitari;

- risorse per interventi di ripristino e messa in sicurezza per una frana nel Comune di Buti che interessa il patrimonio agricolo forestale regionale (250mila euro per l’anno 2022).

La copertura finanziaria degli interventi è garantita come segue:

- maggiore gettito tributario derivante sia dall’adeguamento ai nuovi scaglioni di reddito sia dalla variazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’Irpef (450mila euro a decorrere dal 2022);

- previsione di ricorso al credito, che determina un incremento del livello complessivo dell’autorizzazione all’indebitamento di 469mila euro nel 2022 e di 3milioni 600mila euro nel 2024;

Sintesi Interventi normativi collegati alla prima variazione Bilancio di previsione 2022-2024

Gli scaglioni e le aliquote Irpef, dal primo gennaio 2022, vengono modificati come segue:

1,42 per cento per redditi fino a 15mila euro;

1,43 per cento per redditi oltre 15mila euro fino a 28mila;

1,68 per cento per redditi oltre 28mila euro e fino a 50mila;

1,73 per cento per i redditi oltre 50mila euro.

Le modifiche comportano un maggior gettito annuo stimato in euro 450mila 740 euro per l’anno 2022 e per ciascuna delle annualità 2023 e 2024.

Per le società totalmente partecipate dalla Regione, si apre alla possibilità di cumolo delle cariche di presidente e amministratore delegato e si prevede il cumolo anche dei compensi.

