Lite in strada in pieno giorno alla stazione di Pisa: 55enne accoltellato

Lite in strada in pieno giorno nei pressi della stazione ferroviaria a Pisa. Un uomo, tunisino, di 55 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa dopo essere stato raggiunto da due coltellate all'addome.

I carabinieri stanno cercando l'aggressore, il quale potrebbe essere un altro nordafricano. Sia la vittima che l'aggressore avrebbero precedenti per reati connessi agli stupefacenti.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, intorno alle ore 13. Il ferito, prima di aggravarsi ulteriormente, sarebbe rimasto cosciente per alcuni minuti e avrebbe fornito indicazioni utili agli inquirenti per identificare il suo aggressore.