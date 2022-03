Mostro di Firenze, i legali delle vittime: "Riaprite le indagini"

Arrivano novità riguardo il Mostro di Firenze, uno dei casi di cronaca più famosi della storia recente in Italia. I legali delle vittime hanno presentato due richieste in procura a Firenze: vogliono riaprire le indagini su Giampiero Vigilanti e consentire alle parti offese l'accesso agli atti d'indagine sui delitti. Per la precisione la richiesta è stata presentata dagli avvocati dei parenti di Carmela De Nuccio, uccisa a Scandicci nel 1981, e della coppia francese formata da Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili, morti nel settembre 1985 agli Scopeti, ultimo delitto del Mostro.

A renderlo noto è un comunicato diffuso dai legali in cui si legge: "La prima istanza riguarda la richiesta di accesso agli atti del procedimento a carico di Pietro Pacciani, già presentata lo scorso anno, inizialmente concessa e poi negata. La seconda è una richiesta di riapertura delle indagini del procedimento già archiviato nei confronti di Giampiero Vigilanti, basata su svariati elementi di interesse investigativo riguardanti questioni in materia balistica, genetica e testimoniale. Si richiama l'attenzione su una pista riguardante un sospettato presente in un vecchio dossier dei carabinieri, mai approfondita e mai entrato nella famosa lista dei sospettati, un dna presente sulle buste anonime e sulla scena del crimine, una pistola Beretta calibro 22 sparita nel nulla e potenziali testimoni da sentire".