Muore ciclista 66enne investito a San Vincenzo da un'auto

Un ciclista di 66 anni, Renato Lepri, è morto in un incidente stradale a San Vincenzo questa mattina. Siamo in via Pitagora, all'incrocio con l'Aurelia, e l'uomo è stato investito da un'auto e successivamente è morto. A bordo dell'auto una donna, che si è subito fermata a prestare soccorso.

Sul posto i volontari della Cri di Venturina, con il medico che ha constatato il decesso. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di San Vincenzo e i carabinieri.