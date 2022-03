Musica, Antonio Di Cristofano si esibirà allo Shalom

Continua la stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli che, anche per la prossima serata, ha in serbo un grande programma musicale, grazie al pianista di fama internazionale, Antonio Di Cristofano che si esibirà allo Shalom, venerdì 25 marzo 2022, alle 21.

Il programma del concerto è il seguente: Robert Schumann- Arabesque in do maggiore, op.18; Franz Schubert - Sonata il la minore op.16; Johannes Brahms - Klavierstucke, op.118, n. 1, 2 e 3; Sergej Rachmaninov - Elègie, da Morceaux de fantaisie, op.3; Aleksandr Skrjabin – Sonata n.2 in sol diesis minore, op.19, "Sonate-Fantasie".

IL PIANISTA - Antonio Di Cristofano consegue il diploma di Pianoforte nel 1986 al Conservatorio "L. Cherubini" di Firenze sotto la guida di Antonio Bacchelli, perfezionandosi in seguito con Massimiliano Damerini.

Si è esibito in recital e con orchestra presso prestigiose istituzioni italiane ed estere quali il Teatro scientifico del Bibiena di Mantova, il Teatro Politeama di Palermo, l’Auditorium San Barnaba di Brescia, la Sala Čajkovskij di Mosca, la Società Chopin di Varsavia, il Glenn Gould Studio di Toronto, la Yamaha Concert Hall di Tokyo, Ha collaborato con direttori di fama internazionali e con orchestre quali la Sinfonica Siciliana, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, Czech Philarmonic, Toronto Sinfonia, Philarmonique de Montreal, Jerusalem Symphony e recentemente con l'Orchestra della Scala di Milano.

Nel 2006 si è esibito a New York nell’Isaac Stern Auditorium nella Carnegie Hall con la New England Symphony, riscuotendo ampi consensi. Di notevole prestigio anche il debutto nella Sala Grande del Konzerthaus a Vienna con la Wiener Mozart Orchestra a cui è seguito, nel 2007, un concerto nella Golden Hall del Musikverein.

Ospite fisso di giurie di concorsi internazionali, è professore ospite al Conservatorio di Xiamen in Cina e professore all’Accademia estiva Orpheus di Vienna. Ha inciso vari CD per la Velut Luna e Millenium.

Nel 2018 ha ricevuto il Grifone d’Oro, la più alta onorificenza dalla Città di Grosseto.

Le prevendite per il concerto sono disponibili alla Libreria La Rinascita, in Via Ridolfi, 53, Empoli (0571/72746) e da Bonistalli Musica in Via F.lli Rosselli, 19, Empoli (0571/74056). Online su www.eventbrite.it

Ulteriori informazioni: Centro Studi Musicali "Ferruccio Busoni", Piazza della Vittoria, 16, Empoli; contatti 0571 711122 – 373 78999915, mail csmfb@centrobusoni.org, sito www.centrobusoni.org.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa