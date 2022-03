Arrivano 20 posti letto all'ospedale di San Miniato col Pnrr. 3,6 milioni per la Casa della Salute di Ponte a Egola

Arrivano nuovi fondi per l'ospedale Degli Infermi di San Miniato. L'annuncio viene portato dall'assessore regionale alla Salute Simone Bezzini, in visita oggi alla struttura di piazza XX Settembre assieme alla direttrice dell'ospedale Silvia Guarducci e al sindaco Simone Giglioli.

Si tratta di 3 milioni di euro dedicati dai fondi Pnrr per 20 posti letto dedicati alle cure intermedie geriatriche al Padiglione Montegrappa, che si trova poco sotto l'ospedale. I fondi arrivano dopo lo sforzo straordinario dell'ospedale durante le ondate di pandemia, infatti erano stati sospesi gli interventi e i programmi di riabilitazione per assistere i malati di covid in via di guarigione.

Al momento il Padiglione Montegrappa conta 12 posti letto per le cure intermedie e 24 posti letto tecnici dialisi, mentre all'ospedale ci sono 12 posti di medicina fisica riabilitativa. A causa delle tempistiche strette del Pnrr, i nuovi posti letto dovranno essere attivi entro il 2026.

Buone notizie anche per le frazioni. Non sarà il Pnrr ma lo Stato a portare 3,6 milioni di euro per la nuova Casa della Salute di Ponte a Egola, all'interno del cosiddetto 'articolo 20' con il quale l'ente statale finanzia gli interventi in sanità.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO