Palio di Fucecchio, in Buca arrivano 82 cavalli per le Corse di Primavera

A Fucecchio inizia a crescere la febbre da palio. A due mesi dalla quarantunesima edizione della corsa, le Contrade iniziano le proprie strategie. Per questo motivo assumono particolare importanza i due appuntamenti ufficiali con le Corse di Primavera.

La prima sessione è in programma domenica prossima 27 marzo con doppio appuntamento: la mattina dalle ore 10 e il pomeriggio a partire dalle 15.

In totale saranno 12 batterie con 82 cavalli iscritti. La settima batteria sarà valida anche per il 1° Memorial Alessandro Centinaio, dedicato al medico lombardo, recentemente scomparso, che per anni è stato un punto di riferimento per la commissione veterinaria del Palio e che ha contribuito a far crescere in maniera significativa la cultura del welfare animale nel mondo del palio.

L'appuntamento, a causa delle restrizioni imposte dal Covid, sarà ancora a porte chiuse. L'accesso alla Buca del Palio sarà consentito soltanto agli addetti ai lavori. Tutte le persone potranno seguire le Corse in diretta video sulla pagina Facebook del Palio di Fucecchio e della Gazzetta di Siena.

Viste le ultime indicazioni del Governo, è probabile che quello di domenica prossima possa essere l'ultimo appuntamento paliesco da disputarsi a porte chiuse.

La seconda sessione delle Corse di Primavera, in programma sabato 30 aprile, se non ci saranno novità legate alla pandemia, sarà finalmente accompagnata dal calore del pubblico. L'elenco dei cavalli partecipanti, le sessioni della corsa e altre informazioni sull'evento su www.paliodifucecchio.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa