Prezzi benzina e diesel, il taglio del governo arriva a Empoli e dintorni

Il 22 marzo è stato applicato dal governo il taglio di 25 centesimi al litro per il carburante, dopo il consiglio dei ministri che la scorsa settimana ha varato il provvedimento. Solo nelle ore tra ieri sera e oggi sono iniziati però i veri cambiamenti alla pompa di benzina. Lo abbiamo visto anche nelle strade di Empoli e dintorni. Cala dunque il costo che nelle scorse settimane aveva non solo superato i 2 euro al litro, ma era arrivato anche ai 2,2 euro per quanto riguarda il servito. Il precipitoso (ritenuto inesorabile) aumento del costo del carburante aveva indotto anche molti lettori a ipotizzare un cambio di abitudini negli spostamenti.

Le polemiche erano state forti anche da parte del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani: "Stiamo pagando un prezzo che non ha nulla a che vedere con il costo della materia prima". L'aumento del costo del carburante era avviato con la guerra della Russia all'Ucraina, che ha fatto quasi raddoppiare in un anno il costo dollari al barile. Il prezzo del gas porta aumenti sull'elettricità e ai costi per le raffinerie per ottenere carburante. Il diesel invece sarebbe rincarato a causa della diminuzione della disponibilità, secondo il ministro.

Grazie al servizio Osservaprezzi Carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico (o in alternativa grazie a molte app disponibili per smartphone) è possibile tenere sott'occhio il prezzo del carburante. Come osservato nella galleria che trovate di seguito, potrete vedere che in molti casi il prezzo è tornato a quote 'normali', perlomeno come prima del forte rincaro dovuto alla guerra in Ucraina. In altri distributori l'adeguamento non è ancora avvenuto, la situazione dunque è ancora altalenante con 25-30 centesimi di differenza per lo stesso litro di benzina a distanza di pochi km. L'area considerata dalla tabella è quella nel raggio di 10 km dalla città di Empoli. I prezzi ovviamente sono destinati a cambiare giorno per giorno.

Prezzi benzina Empoli, i dati aggiornati al 23 marzo

