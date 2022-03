Quattro incendi nei boschi toscani, intervenuti due elicotteri regionali. Fiamme anche a Montespertoli

Quattro incendi si sono sviluppati, intorno alle 13, quasi in contemporanea sul Monte Picchiara, nel Comune di Zeri (Massa), a Isola Santa, nel Comune di Careggine Garfagnana, a Martignana nel Comune di Montespertoli (Firenze) e in località Villetta, Comune di San Romano in Garfagnana.

Due elicotteri del sistema regionale sono stati impegnati in ripetuti lanci per spegnere le fiamme sui vari incendi. A terra, sotto il coordinamento dei direttori delle operazioni, sono intervenute numerose squadre di volontariato Aib e operai forestali regionali. Le squadre sono impegnate in zone difficilmente accessibili e portano avanti con grande difficoltà il lavoro di spegnimento e bonifica delle superfici percorse dal fuoco.

Sono giorni impegnativi per il sistema regionale antincendio, con incendi che si sviluppano sul territorio regionale ripetutamente e che richiedono impiego di squadre di terra e mezzi aerei.

Molti di questi incendi sono causati da imperizia o eccesso di confidenza con le operazioni di abbruciamento degli scarti di potatura di oliveti, vigneti e castagneti.

Si ricorda che, a causa della prolungata assenza di piogge, dal 12 marzo è in vigore il divieto di abbruciamenti e che occorre prestare la massima attenzione in qualsiasi tipo di attività si svolga nelle campagne.

Fonte: Regione Toscana