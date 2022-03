Rigenerazione urbana con Gambassi nel Consiglio comunale di Montespertoli

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 24 marzo, alle ore 21.15, su convocazione del Presidente del Consiglio Andrea Migliorini. L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.

I cittadini sono invitati a partecipare in presenza, oppure, la seduta potrà essere seguita sull’apposita piattaforma sul canale Youtube: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

Tutti i membri dell’assemblea consiliare, sindaco, assessore e assessori, presidente del Consiglio Comunale, consigliere e consiglieri comunali e cittadini dovranno esibire la certificazione verde al personale incaricato.

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare Misto ad oggetto: “richiesta di modifica dell’attuale cartellonistica stradale in Località Tresanti”;

4. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Progetto Montespertoli ad oggetto: “degrado muro perimetrale cimitero capoluogo”;

5. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Progetto Montespertoli ad oggetto: “banchi con rotelle scuola media del capoluogo”;

6. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Progetto Montespertoli ad oggetto: “semplificazioni ed agevolazioni per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici”;

7. Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare Vivo Montespertoli ad oggetto: “riconferma del patto di gemellaggio del Comune di Montespertoli con il Villaggio di Tichla della Repubblica Araba Saharawi Democratica”;

8. Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli ad oggetto: “adozione di una carta etica per il Comune di Montespertoli”;

9. Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli ad oggetto: “caro bollette e produzione energetica”;

10. Modifiche allo Statuto del Comune di Montespertoli;

11. Modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

12. Approvazione obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ai fini della predisposizione della relativa sezione del Piao;

13. Riduzione degli organismi collegiali anno 2022 - art. 96 D.lgs. 267/2000;

14. Approvazione della nuova carta dei servizi delle biblioteche della rete documentaria Rea.Net;

15. Investimenti in progetti di rigenerazione urbana del territorio di cui all’art. 1 – comma 42 della legge 27.12.2019, n° 160 in forma associata tra i comuni di Montespertoli e Gambassi Terme – Approvazione schema di convenzione ex art. 30 del Tuel;

16. Modifica delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale Irpef – modifica del relativo regolamento;

17. Variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art 175 del D.lgs 267/2000.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa