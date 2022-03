'Road to 1000 Miglia' fa tappa a Pontedera

Sono attese decine di auto d'epoca al secondo raduno di "Road to 1000 Miglia", appuntamento con cadenza fissa, ogni ultima domenica del mese, fino a Maggio, che anticipa il passaggio della Mille Miglia, in programma a Pontedera il 17 Giugno. Dopo l'appuntamento di fine Febbraio, si replica il 27 Marzo dalle 10 alle 13, con una esposizione di mezzi in piazza Martiri della Libertà, il cosiddetto "Piazzone", nel cuore di Pontedera.

Un evento, quello dell'arrivo in città della più importante rievocazione storica automobilistica del mondo, che viene vissuto con grande attesa. Al primo appuntamento di "Road to 1000 Miglia" sono già state tantissime le persone che hanno potuto ammirare, parcheggiate in varie zone del centro, macchine che hanno fatto la storia dell'industria italiana a quattro ruote e il raduno, in programma domenica prossima, promette di essere altrettanto ricco e interessante.

L'iniziativa è stata organizzata, sotto l'egida del Comune di Pontedera, che aderisce all'associazione nazionale Città dei Motori, dai tre club Classic Valdera, Vintage Car Garage e Kinzica Pisa e si ripeterà, con un altro appuntamento di "Road to 1000 Miglia", a fine Aprile. Da ricordare, oltre al passaggio della Mille Miglia, altri due eventi motoristici che, nel corso del 2022, avranno come sede Pontedera: il 23 - 24 Aprile il raduno Vespa e il 30 Ottobre Coppa d'Era, campionato italiano Aci - Sport di regolarità per auto storiche.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa