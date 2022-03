Roberto Ingoglia: l’imprenditore di Partanna tra la passione per il vino ed il podismo

Roberto Ingoglia non ha bisogno di grandi presentazioni: l’imprenditore originario di Partanna è ormai noto nel panorama nazionale per via delle sue grandi doti professionali. Parliamo infatti del fondatore e dell’ex Presidente della Energy Italy Spa, azienda leader per quanto riguarda il settore delle energie rinnovabili. Di recente, ha passato il testimone al collega Sergio Grifoni che lo sostituirà nelle sue mansioni presidenziali ma Roberto Ingoglia rimarrà comunque impegnato a livello professionale perché ha ancora moltissimo da dare alla sua Energy Italy. Oggi non parleremo però dei successi manageriali di questo ormai noto imprenditore originario di Partanna, in provincia di Trapani. Andremo piuttosto a curiosare nella sua vita privata, perché Roberto Ingoglia non si è concentrato in tutti questi anni esclusivamente sul lavoro. Ha scelto di portare avanti le proprie passioni, che adesso può permettersi di coltivare ulteriormente grazie al maggior tempo libero che avrà a disposizione.

Parliamo innanzitutto del vino: una delle più grandi passioni di Roberto Ingoglia, ma anche del podismo, al quale si è avvicinato da qualche anno.

Roberto Ingoglia: la passione per il vino nata a Partanna

La passione per il vino è nata in Roberto Ingoglia quando era ancora un bambino, nella cornice di Partanna, il piccolo paesino in provincia di Trapani dove è nato e ha trascorso la propria infanzia. I suoi genitori avevano un appezzamento di terreno di modeste dimensioni, che coltivavano rigorosamente a vigneto. Era dunque una tradizione di famiglia quella che vedeva suo padre impegnato nelle varie fasi della vinificazione e Roberto nelle veci del suo piccolo aiutante. Ai tempi, la produzione del vino seguiva metodi meno sofisticati di quelli attuali: non si procedeva nemmeno all’imbottigliamento e di certo non venivano aggiunte sostanze chimiche al mosto, che al contrario era utilizzato in purezza.

Roberto Ingoglia ha dunque avuto la possibilità, da giovane, di avvicinarsi ad un mondo che per lui è stato da subito affascinante e che ancora oggi gli consente di percepire quel contatto con la famiglia, con la sua Partanna. La passione per il vino però non si è fermata al piccolo paese in provincia di Trapani: Roberto Ingoglia infatti, subito dopo il diploma, ha iniziato a lavorare nella commercializzazione dei prodotti agricoli e in modo particolare del vino e dell’olio. Grazie agli eventi organizzati dalla Camera di Commercio di Trapani, ha avuto la possibilità di viaggiare in diverse capitali europee, così come negli Stati Uniti e in Canada. Queste esperienze hanno consentito a Roberto Ingoglia di arricchire le proprie conoscenze sul vino e di comprendere quanto alte fossero le potenzialità dei prodotti siciliani ed italiani in generale.

La strada che in seguito ha compiuto l’imprenditore di Partanna la conosciamo tutti. È entrato a far parte di una multinazionale svizzera ricoprendo ruoli importanti, per poi lanciarsi nel settore delle energie rinnovabili e fondare la Energy Italy. Nonostante tutto però Roberto Ingoglia ha continuato a coltivare la propria passione per il vino, come testimonia la sua ricca cantina all’interno della quale sono custodite più di 800 bottiglie pregiate, italiane ed internazionali.

Ancora oggi dunque l’imprenditore di Partanna è un grande estimatore di bianchi, rossi e bollicine e come lui stesso ha affermato nel corso di un’intervista, è fiero della sua Sicilia e delle eccellenze che produce anche in questo settore.

Roberto Ingoglia e la passione per il podismo

Più recente è invece la passione per la corsa, che secondo quanto affermato dallo stesso imprenditore di Partanna è nata durante un viaggio di lavoro. Roberto Ingoglia ha raccontato infatti di aver partecipato, nel 2019, ad un corso di formazione a Montecarlo che in un certo senso ha dato una svolta alla sua vita. In questa occasione infatti l’imprenditore di Partanna è rimasto folgorato dal discorso di un relatore, che ha sottolineato quanto fosse importante mantenersi in forma e prendersi cura del proprio benessere, anche per aumentare la produttività e le prestazioni mentali. È stato così che Roberto Ingoglia ha deciso di avvicinarsi al mondo del podismo, per raggiungere un obiettivo ambizioso: quello di partecipare alla maratona di New York.

Da quel momento, l’imprenditore non si è più fermato. All’età di 56 anni si è iscritto all’associazione sportiva di Partanna presso la quale continua tuttora ad allenarsi. Come ha lui stesso dichiarato, gli acciacchi non sono mancati: inizialmente le difficoltà da affrontare e superare sono state numerose perché il suo fisico non era allenato. Con la determinazione che lo ha da sempre contraddistinto però Roberto Ingoglia non si è arredo e ha continuato ad allenarsi presso l’associazione sportiva di Partanna.

Oggi, i suoi obiettivi sono ancora ben chiari e la partecipazione alla maratona di New York appare come il primo tassello di una serie di sfide impegnative. Come ha dichiarato di recente nel corso di un’intervista pubblicata su Atlas Magazine, Roberto Ingoglia sogna di prendere parte a tutte le maratone delle capitali europee, Londra in primis. La pandemia ha complicato le cose all’imprenditore di Partanna, che però non si è scoraggiato e sta continuando ad allenarsi e dedicarsi a questa sua grande passione. Siamo dunque certi che prima o poi lo vedremo correre a New York e a Londra, perché Roberto Ingoglia lo ha già dimostrato in molteplici occasioni: è una persona che quando si prefigge un obiettivo fa di tutto per raggiungerlo.

Roberto Ingoglia: l’esempio di un imprenditore a tutto tondo

Roberto Ingoglia è oggi un vero e proprio esempio per molti giovani: quello di un imprenditore a tutto tondo, che si è dedicato anima e corpo al proprio lavoro raggiungendo risultati straordinari ma non per questo ha messo da parte la propria vita privata e le proprie passioni. Roberto Ingoglia sta continuando a dimostrare, anche oggi che ha lasciato la presidenza della sua Energy Italy, di essere non solo un grande imprenditore ma anche un grande uomo, guidato da valori profondi. Pensiamo ad esempio al suo impegno nel diffondere una cultura sostenibile all’interno delle scuole. La fondazione della Energy Italy non è stata solo un’operazione di business per Ingoglia, ma la concretizzazione di ideali forti, basati sull’etica e sul rispetto dell’ambiente.